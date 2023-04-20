فرنسا: متظاهرون يستقبلون ماكرون في الألزاس بصيحات الاستهجان

استُقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، بصيحات استهجان وقرع على القدور في أول زيارة له على الأرض وتحديدا لمدينة سيليستات بمنطقة الألزاس منذ إصدار قانون تعديل نظام التقاعد المتنازع عليه.

يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي داخل البلاد منذ إصدار قانون تعديل نظام التقاعد.

فيما يشجع العديد من أعضاء الحكومة الرئيس ماكرون على إعادة التواصل مع الفرنسيين على الأرض، وفقا لقناة فرانس 24.

وقال ماكرون "يجب الاستماع إلى الغضب، أنا لست أصما تجاهه"، مضيفا "هذا الغضب يتم التعبير عنه، ولم أتوقع شيئا آخر، ولكنه لن يمنعني من الاستمرار في التنقّل".

وكان الرئيس الفرنسي قد أطلق تعليقا بشأن متظاهرين استقبلوه بالقرع على القدور اعتراضا على زيارته لمنطقة الألزاس الأربعاء، "ليست القدور هي التي ستدفع فرنسا إلى الأمام".

وخلال زيارته لمصنع متخصص في البناء الخشبي أضاف الرئيس "سترونني دائما مع الناس"، وقال "لا يحق لي أن أتوقف".

وكان ماكرون قد زار المصنع من دون المرور قرب المتظاهرين الذين كانوا ينتظرونه حاملين قدورا.

وكانت النقابات المعارضة لتعديل نظام التقاعد قد دعت أنصارها الثلاثاء، للاحتجاج بصوت عال على قدوم رئيس الدولة الذي يعتزم تسليط الضوء على جهود الحكومة في ما يتعلق بإعادة التصنيع.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات كُتب عليها "جوبي ارحل"، في إشارة إلى لقب "جوبيتر" الذي أُعطي للرئيس، و"100 يوم بدوننا"، في إشارة إلى المهلة التي أعلنها ماكرون مساء الإثنين لإطلاق مشاريع إصلاحية جديدة.

وكانت زيارة خاصة قام بها الرئيس إلى سان دوني مساء الثلاثاء، بالقرب من باريس، قد جذبت حوالي 300 متظاهر.

ورغم ذلك، يشجع العديد من أعضاء الحكومة أو الفريق الرئاسي ماكرون على إعادة التواصل مع الفرنسيين على الأرض.