صحيفة: الهند تنسق مع شركائها الرئيسيين من أجل سلامة مواطنيها بالسودان

ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن الهند تنسق مع الشركاء الرئيسيين في غرب آسيا، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة لضمان سلامة المواطنين الهنود المحاصرين في الصراعات التي يشهدها السودان حاليا.

وأضافت الصحيفة أن مواطنا هنديا كان من بين 185 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن في القتال، ويُعتقد أن آلاف المواطنين الهنود موجودون في السودان، حيث اندلعت أعمال عنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوضع على الأرض "متوتر للغاية" وأي تحرك في هذه المرحلة محفوف بالمخاطر، مضيفين: "أولويتنا هي سلامة تنقل مواطنينا، أينما كانوا".

وأوضحت المصادر أن الهند تقوم بالتنسيق الوثيق مع الدول المختلفة لضمان سلامة وأمن مواطنيها في السودان، ومن بين هذه الدول أعضاء ما يسمى "الآلية الرباعية" المكونة من كل من: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي تشارك بنشاط في جهود السلام في السودان.

وقالت المصادر إن وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار تحدث إلى نظيريه السعودي فيصل بن فرحان والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اللذين أكدا دعمهما العملي على أرض الواقع، كما يعمل الجانب الهندي مع الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في السودان.