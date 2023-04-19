الدومينيكان تسعى للحصول على دعم إفريقيا للترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أعلنت سفارة الدومينيكان بالقاهرة، أنها تعمل على تعزيز الجهود لتلقى دعم إفريقيا والشرق الأوسط في ترشيح البلاد لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2026.

وسلط القائم بأعمال سفارة الدومينيكان بالقاهرة، آندي رودريجيز دوران، في بيان اليوم الأربعاء، الضوء على الزيارات التي تم إجراؤها لممثلي الوفود الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة في مصر، وكذلك في زيارات الدول التي تغطيها السفارة بشكل غير مقيم (الأردن، والجزائر، ونيجيريا، وعمان، وفلسطين).

كما سلط الضوء على اللقاءات التي عقدت للترويج لترشيح الدومينيكان وتعزيز التصويت، مع نائب المندوب الدائم للاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية نادر فاضل، والسفراء جاي روجر من الجابون، فيليو هيفينداكا من ناميبيا، تشوناى اليمى حسن من تشاد، جوزيف موم ماجاك من جنوب السودان، إيمانويل جون نشيمبى من تنزانيا، توبلى مولامبو لوبايا من زامبيا، بالإضافة إلى رئيس بعثة مالي ديمبا كونى، والقائمون بأعمال بعثة بوركينا فاسو أديسا جيسو، وبعثة إريتريا حبيب محمد عثمان.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار اهتمام الرئيس لويس أبينادر بأن تصبح الدومينيكان ولأول مرة واحدة من بين 47 دولة مسئولة عن الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في العالم، كعضو في مجلس حقوق الإنسان، بعد مشاركة بلاده كعضو غير دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة (2019-2020).

وقال رودريجيز دوران، الذى عمل سابقًا لمدة 5 سنوات نائبا للممثل الدائم لبعثة الدومينيكان الدائمة بالأمم المتحدة في جنيف -مسئول عن قضايا حقوق الإنسان والهجرة واللاجئين- :"نوضح دوافع الترشح، ونشير إلى الالتزام الذي أعرب عنه وزير الخارجية روبرتو ألفاريز، بأن جمهورية الدومينيكان ستواصل الإسهام من هذا المجلس لتعزيز خطط التعاون المتعددة الأطراف فى مجال تعزيز وإبراز حقوق الإنسان على نطاق عالمى على أساس القانون الدولى لحقوق الإنسان والأغراض والمبادئ المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة".

ونوه للإجراءات الفعالة والتنسيق الذى تقوم به وزارة خارجية بلاده إلى جانب مؤسسات الدولة والسلك الدبلوماسى وإدارات المنظمات متعددة الأطراف والعلاقات مع إفريقيا والشرق الأوسط؛ من أجل تنفيذ استراتيجية العرض والترويج وتحديد المواقع واستقطاب الدعم بين ممثلي الدول الإفريقية المعتمدة فى مصر لصالح ترشيح الدومينيكان لمجلس حقوق الإنسان، لتحقيق هذا المنصب المهم كجزء من المحور الثالث للسياسة الخارجية التى تسعى إلى تعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها فى الدستور والمعاهدات الدولية.

ومن المقرر انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان في أكتوبر القادم، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقًا للنظام الأساسي، يتم انتخاب أعضاء هذه الهيئة بشكل مباشر وفردي من خلال الاقتراع السري وبالأغلبية.