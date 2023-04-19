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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية من شن حملة بناحية المحمودية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 17 محضرا متنوعا في مجال المخابز على النحو التالي:

ضبط مخبزين تصرفا في كمية من الدقيق البلدي المدعم قدرها 48 شيكارة عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

كما تم ضبط 12 مخبزا أنتجوا خبزا ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، وتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وكانت الحملة برئاسة السيد الوكيل وبرفقة الحسيني السيد مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.