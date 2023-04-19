وزيرة العمل: إيطاليا ينقصها مليون عامل في مختلف القطاعات



قالت وزيرة العمل الإيطالية ماريا إلفيرا كالديروني، اليوم الأربعاء، إن بلادها تواجه نقصا حادا في العمال، وينقصها نحو مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتكمن المشكلة الرئيسية في أن عددا متزايدا من الأشخاص يتركون سوق العمل بسبب التقدم في السن.

وذكرت كالديروني في فعالية لإحدى النقابات العمالية بالعاصمة روما أنه ليس من السهل العثور على أشخاص جدد ليشغلوا هذه الوظائف

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضمان أن "الشركات لديها قوى عاملة مدربة للعمل في الفترات المقبلة، لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل".

وينطبق هذا بصفة خاصة في ظل التحول البيئي والرقمي في عالم العمل. وشددت كالديروني على أن الهدف الأهم هو إلحاق "جميع المواطنين الإيطاليين" بسوق العمل.

وبحسب رابطة صناعة السياحة الإيطالية تضرر هذا القطاع بصورة خاصة بسبب نقص العمالة.

كما تشكو صناعة الضيافة من نقص المتقدمين لشغل وظائف فضلا عن نقص الطواقم المؤهلة.

وذكرت رابطة الزراعة، ردا على تصريحات كالديروني، أن القطاع الزراعي في إيطاليا يحتاج إلى 100 ألف عامل على الأقل في فصل الصيف وشهور الحصاد.

وذكرت الرابطة أن هناك حاجة ماسة لسائقي الجرارات والمزارعين ومقلمي الأشجار وعمال حصاد الفواكه والخضراوات ومحصول العنب.

كما أن هناك حاجة إلى موظفين بالقطاع الرقمي مثل فنيي الزراعة الذين يمكنهم التحكم في الطائرات المسيرة وقراءة بيانات الطقس واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.