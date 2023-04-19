ألمانيا والبرتغال تعتزمان مواصلة التعاون في دعم أوكرانيا عسكريا

تعتزم ألمانيا والبرتغال مواصلة التعاون المشترك في دعم أوكرانيا عسكريا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في العاصمة البرتغالية لشبونة، اليوم الأربعاء، إن الإمداد المشترك لأوكرانيا بدبابات قتالية طراز ليوبارد 2 يعد "إشارة واضحة" على التعاون الجيد بين البلدين.

من جهته، قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، إن بلاده على استعداد لاستئناف الدعم العسكري لأوكرانيا بالتعاون مع ألمانيا "بقدر استطاعتنا ولكن بدون أن نقلص من قدراتنا الدفاعية".

كانت البرتغال، أول دولة تتعهد لألمانيا بالمشاركة في تجهيز كتيبة دبابات قتالية طراز ليوبارد 2 ايه6 لأوكرانيا، ووصل عدد الدبابات التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا من هذا الطراز إلى 18 دبابة، بينما قدمت البرتغال، لأوكرانيا ثلاث دبابات من هذا الطراز.

كانت الحكومة الألمانية أعلنت في يناير الماضي بعد تردد طويل استعدادها لتشكيل تحالف لإمداد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 التي يجري إنتاجها في ألمانيا.

وتعليقا على هجوم الربيع المحتمل للقوات المسلحة الأوكرانية، أعرب شولتس عن اعتقاده بأن من غير الضروري إدخال طفرات جديدة على جودة شحنات الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، وقال إن "المطلوب الآن هو الزيادة من نفس الشيء (الذي يتم توريده حاليا)" وخص بالذكر أنظمة الدفاع الجوي وناقلات الجند المدرعة والدبابات القتالية بالإضافة إلى الذخيرة اللازمة.

وأضاف شولتس أن هذا "سيكون بالتأكيد هو مركز الثقل فيما سيتعين علينا فعله في المستقبل من أجل ضمان الصمود طويل الأمد" مطالبا بالاستعداد لاحتمال طول أمد الحرب.