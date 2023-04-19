قالت الفنانة أمينة خليل، إن وسائل التواصل الاجتماعي؛ سلاح ذو حدين إذ أنها مصدر نفع وضرر في ذات الوقت، موضحة أن قرار الاختيار؛ يتوقف على مدى رغبة الشخص؛ بالسماح لها بالتدخل في حياته.

وتابعت خلال لقاء ببرنامج «طريق ثالث» المذاع عبر راديو إينرجي، مساء الثلاثاء: «أحاول تجنب تأثيرها السلبي، فلا أستطيع أن أقول إنني وصلت لمرحلة أصبحت فيها (جبلة) لا أتأثر، ولكن الحقيقة لا زلت أتأثر بالتعليقات السلبية».

وأشارت إلى محاولتها تجنب تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة «انستجرام وفيسبوك» على نطاق واسع من الوقت، منوهة في الوقت ذاته إلى أهميتها الكبرى كوسيلة تواصل بين الناس بالإضافة إلى كونها وسيلة صحافية وإعلامية مهمة.

وأوضحت أن مواقع التواصل الاجتماعي؛ تعد الوسيلة الوحيدة للتواصل والتفاعل مع العالم الخارجي خلال فترات التصوير، معقبة: « بنقعد 6 أشهر في الاستديو مع نفس الأشخاص طوال الوقت، وبتكون المصدر الوحيد للتواصل مع الأصحاب ومتابعة الأحداث بالعالم».

وأشارت إلى عزوفها عن تصفح السوشيال ميديا خلال فترات الإجازة من العمل، مضيفة: «كل إنسان لازم يبني ويحدد علاقته معاها بطريقته الخاصة».

ولفتت إلى إيمانها الشديد بالعلامات، معتبرة إياها إشارة من الله، معقبة: «ربنا كبير ومتواجد معانا في كل وقت، أؤمن جدا باقتباسات انستجرام والعلامات أو الآيات القرآنية، خاصة لو أثرت في نفسي بتكون أكيد إشارة من ربنا بعتها لي ومينعش أعديها وأقلل منها».

وتابعت: «لا أحبذ فكرة أن الفنان منعرفش نتكلم معاه، أو أنه في غرفة زجاج بعيد عن الناس وأنه شخصية مختلفة عن الناس، أنا مبحبش كدا نفسي أحسس الناس اللي حواليا أن كلنا زي بعض، ولا يوجد فروقات بين البنى أدمين، أنا شبهك وأنت شبهي، وكلنا عدينا بنفس المراحل».