ماذا قالت الصحف الفرنسية عن الأزمة السودانية الدائرة بين الجيش والدعم السريع؟

سلطت الصحف الفرنسية، اليوم الأربعاء، الضوء على الأزمة السودانية الراهنة، معتبرة أن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" لا يمكنه الانتصار في هذه الحرب، وأن روسيا هي "الخاسر الأكبر" في الصراع الدائر حاليا.

وتحت عنوان: "السودان: الجنرال حميدتي لا يمكنه الانتصار في هذه الحرب"، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن هناك عدة أسباب تؤكد استحالة انتصار قائد قوات الدعم السريع في هذه الأزمة.

ونقلت "لوموند" عن رولاند مارشال، الباحث السياسي الفرنسي في مركز البحوث الدولية "ساينس بو"، إنه "منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019، يعيش السودان مع قوتين عسكريتين كبيرتين للغاية، هما الجيش السوداني والدعم السريع. وتابع: "حميدتي ظل يؤكد أنه لعب بنفسه دورًا رئيسيًا في الإطاحة بالبشير".

ورأى مارشال أن فكرة إعادة دمج قوات الدعم السريع في الجيش، كانت شبه مستحيلة بسبب حجم تلك القوات الذى يتراوح ما بين 80 ألف إلى 120 ألف، في المقابل يتألف الجيش السوداني من 140 ألف إلى 250 ألف جندي، وقد تم تجنيد عدد كبير في كلا الجانبين بشكل هائل في الأشهر الأخيرة.

واعتبر الباحث السياسي الفرنسي أن دمج القوتين من شأنه أن يغير البنية الاجتماعية للجيش السوداني، وهو أمر لا يرغب فيه الجيش.

ولفت مارشال إلى أن حميدتي لا يمكن أن يربح تلك الحرب لسبب بسيط وهو العامل القبلي الذي يسيطر بشكل كبير على السودان، موضحا أن حميدتي ينحدر من إقليم دارفور (غرب) غير الممثل بشكل كبير داخل الحكومة، كما أن قبيلة حميدتي "قبيلة الرزيقات"، تشكل 20% من سكان دارفور، أي أن حميدتي يمثل أقلية.

إلى ذلك، ذكرت مجلة "ماريان" الفرنسية، أن القتال الدائر في الخرطوم منذ 4 أيام يثير قلق موسكو.

وأضافت المجلة أنه منذ عام 2017، تعمل روسيا على تطوير نفوذها المتزايد في السودان، لا سيما في المجالات العسكرية والأمنية، وتساءلت المجلة "هل يتدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوساطة؟".

وقالت "ماريان" إن "السودان من خلال رفضه المنهجي لقرارات الأمم المتحدة التي تدين الحرب ضد أوكرانيا، صُنف في الأشهر الأخيرة باعتباره حليف مخلص لموسكو"، موضحة أنه "هذا ما جعل الاشتباكات الدائرة حاليا تثير قلق روسيا".

وأشارت إلى تواجد عناصر من شركة فاجنر الروسية شبه العسكرية في دارفور منذ عام 2017، وهم نواة لأنشطة روسيا في أفريقيا، على حد قولها.