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صلاح يتابع مسلسل جعفر العمدة «صورة»

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 2:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 2:43 ص

كشف محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عن متابعته لمسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة أثناء متابعته للحلقة الـ 27 من مسلسل جعفر العمدة، دون التعليق عليها.

وكان صلاح قد سجل هدفين في مباراة فريقه ليفربول الأخيرة أمام ليدز يونايتد، والتي أقيمت مساء الإثنين،  ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وفي سياق متصل، سيواجه فريق ليفربول نظيره نوتينجهام فورست، على ملعب أنفيلد مساء يوم السبت القادم، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


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