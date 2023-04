ابتكار «رقع» مطبوعة بيولوجيا يمكنها إصلاح القلوب المكسورة

كشف علماء من جامعة "سيدني" للتكنولوجيا (UTS)، أن أنسجة القلب المهندسة بيولوجيا يمكن أن تساعد المرضى في التعافي من الضرر الناجم عن النوبة القلبية الحادة، بطريقة آمنة وفعالة، بحسب موقع "سبوتنيك".

وذكرت مجلة "scitechdaily" العلمية، أن التكنولوجيا المبتكرة تتضمن إنشاء "أحبار حيوية" مخصصة من الخلايا الجذعية للمريض، حيث تُستخدم هذه "الأحبار الحيوية" في الطباعة ثلاثية الأبعاد لأنسجة القلب لإصلاح الأنسجة الميتة الناتجة عن النوبات القلبية.

3D bioprinted alginate-gelatin hydrogel patches containing cardiac spheroids recover heart function in a mouse model of myocardial infarction



