كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد دور الكـتب والمكتبات العامـة والمتخصصة ومكتبات الجامعات والمعاهد بلغ 1403 مكتبات منها 350 عامة، و375 متخصصة، و678 جامعية ومعاهد، عام 2021، مقابل 1353 مكتبة منها 319 عامة، و394 متخصصة، و640 جامعية ومعاهد عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب.

وذكر الجهاز، أن عدد المترددين (مطالعين/ مستعيرين) بلغ نحو 3897 ألف متردد عام 2021، مقابل 3420 ألف متردد (مطالعين/ مستعيرين) عام 2020 بنسبة زيادة 13.9٪.

وأوضح أن المكتبات الجامعية والمعاهد احتلت النصيب الاكبر في عدد المطالعين/المستعيرين بنحو 2.9 مليون مطالع/ مستعير، يليها المكتبات العامة بنحو 545 ألف مطالع/ مستعير لعام 2021.

وأشار إلى أن عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة المودعة إيداعاً قانونياً بدار الكتب والوثائق القومية بلغ 13.9 ألف كتاب وكتيب عام 2021، مقابل 12.8 ألف كتاب لعام 2020، بنسبة زيادة 8.6٪ بينما بلغ عدد النسخ المطبوعة 70 ألف نسخة عام 2021، مقابل 64 ألف نسخة عام 2020 بنسبة زيادة 9.4٪.

وشارك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للمرة الثالثة عشر في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال54 خلال الفترة من 24 يناير حتي 6 فبراير 2023. كما شارك في معرض الكتاب 1063 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً وتوكيلاً من 51 دولة.

واحتلت مصر المرتبة 5 بين دول العالم الأكثر قراءة، بمعدل 7:30 ساعات أسبوعيا، فيما جاءت السعودية في المرتبة 11 عالميا، بمعدل 6:46 ساعات أسبوعيا، بينما احتلت الهند المركز الأول عالميا، وجاءت تايلاند في المركز الثاني، والصين في المركز الثالث، وكانت المفارقة في احتلال الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة 23، بمعدل 5:42 ساعات أسبوعيا، بحسب أحدث بيانات المؤشر العالمي للإنجاز الثقافي، والصادر مطلع العام الجاري عن شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، بالاشتراك مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

واليوم العالمي للكتاب أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في 23 أبريل من كل عام حيث تقام احتفالات في جميع أرجاء العالم تبرز القوة السحرية للكتب بوصفها حلقة وصل بين الماضى والمستقبل وجسراً يربط بين الأجيال وعبر الثقافات ويعتبر الكتاب أداة قيمة لتبادل المعارف والتفاهم والانفتاح على الاخرين والعالم وتتكاتف دور النشر والمكتبات والمعاهد الثقافية وروابط المؤلفين فى مختلف أنحاء العالم للترويج للقراءة وصناعة النشر.