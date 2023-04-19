صحفيو مطروح يقدمون التهنئة لقيادات كنيسة السيدة العذراء مريم بعيد القيامة المجيد

زار وفد من من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف بمطروح، كنيسة السيدة العذراء مريم ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

تضمن الوفد صالح العشيبى مدير مكتب جريدة الأسبوع وعلى الشوكى مدير مكتب المصري اليوم ومحمد منير مدير مكتب البوابة نيوز و احمد نفادى مدير مكتب بوابة الأهرام أيمن عبد الرحمن صدى البلد وعلاء عبد الله روزاليوسف ونور عبد القادر مجلة المصور.

وتقدم الوفد المشارك بالتهنئة، بأصدق التهاني إلى الإخوة الأقباط بمصر عامة ومحافظة مطروح خاصة بهذه المناسبة المجيدة، مشيرا إلي أن هذه الفترة تشهد مناسبات دينية عظيمة، تتزامن مع بعضها وتعكس جميعها تكاتف وتلاحم أبناء مصر، الذي تربطه روابط وأواصر أخوة متينة منذ أقدم العصور، واختتم حديثة بالدعاء الي الله أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم على وطننا الغالي دوام الرفعة والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشاروا أعضاء الوفد إلى روح الأخوة والمودة والتسامح التى تجمع بين أبناء الشعب المصرى، وأن المصريين جميعا شركاء فى بنيان واحد ونسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان.

ومن جانبه، أعرب القمص متي زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، عن سعادته بهذه الزيارة لتقديم التهنئة من صحفي المحافظة، بعيد القيامة المجيد ، مشيرا إلى إن تلاقى الأعياد يؤكد أننا جميعاً شعب واحد، مؤكدًا أن الأديان السماوية تدعو إلى السلام، داعيا الجميع بالدعاء دوماً بأن يعم السلام أرجاء العالم وذلك بحضور القس نوح و نبيل نجيب.