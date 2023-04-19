رئيس لاتفيا يعلن ترشحه لتولي فترة رئاسية جديدة

أعلن رئيس لاتفيا، إيجيلز ليفيتس، عن ترشحه لتولي فترة رئاسية جديدة مدتها أربعة أعوام، قبيل إجراء الانتخابات المقررة في أواخر مايو المقبل، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عامة في لاتفيا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن إعلان ليفيتس جاء بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء كريسجانيس كارينز، وبعد يوم من إعلان ائتلاف حزب "التحالف الوطني"، عن دعمه لإعادة انتخاب ليفيتس.

وانقسم الائتلاف الحاكم الذي يضم ثلاثة أحزاب بشأن تأييده للرئيس المقبل، حيث أيد تحالف "القائمة الموحدة" مرشحه أولديس بيلنز.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا في الانتخابات المقررة في 31 من مايو المقبل.

جدير بالذكر أن أيا من ليفيتس أو بيلنز أو أي مرشح آخر غيرهما، يحتاج إلى 51 صوتا في البرلمان الذي يضم 100 عضو، لكي يتم انتخابه رئيسا.