تعرف على خريطة قنوات النيل المتخصصة في عيد الفطر المبارك

أعدت إدارة قطاع قنوات النيل المتخصصة، خريطة للاحتفال بعيد الفطر من خلال تطويع العديد من برامج شاشاته المتنوعة، فضلا عن عرض باقة من الأفلام والمسرحيات، وفواصل تم إنتاجها خصيصا للعيد.

وتعرض قناة نايل كوميدي على مدار أيام العيد، مجموعة من الأفلام الجماهيرية في السابعة مساءً، وهي أفلام (تيمور وشفيقة، واحدة بواحدة، وابن حميدو).

وفي 11 مساءًا تذيع القناة 3 مسرحيات على مدار أيام العيد، وهي (ريا وسكينة، لعبة الست، وحزمني يا).

وتعرض قناة نايل لايف في الثامنة مساءا، أول أيام العيد، الفيلم العربي "الجزيرة"، وبدءًا من السبت ثاني أيام العيد وفي العاشرة مساءً، تقدم عدد من المسرحيات الكوميدية منها (العيال كبرت، هاللو شلبي ، الهمجي).

وفي السادسة صباحا تعرض عدد من الأفلام العربية، منها (ابن حميدو، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، وسلامة في خير).

وتتضمن خريطة قناة نايل سينما، ليوم الجمعة، أفلام (ليلة عسل، كان يوم حبك، البنات عايزة إيه، الجزيرة، وياقوت).

وتعرض على مدار يوم السبت أفلام (نشاطركم الأفراح، آي آي ، آيس كريم في جليم ، تيمور وشفيقة ، وإسماعيل يس في السجن).

وتعرض في يوم الأحد (فيفا زالاطا، سلام يا صاحبي، عنتر شايل سيفه ، قبلات مسروقة، والمراهقات).

وفي يوم الاثنين (ألف بوسة وبوسة، إخواته البنات، تايه في أمريكا ، حرب الفراولة ، وجواز في خطر).

وفي يوم الثلاثاء (اللعب على المكشوف، تجيبها كده تجيلها كده هي كده ، الراقصة والسياسي، صعيدي رايح جاي، وأزمة سكن).

وتعرض قناة النيل الثقافية في الثانية ظهرا على مدار أيام العيد مسرحيات (أنا وهو وسموه، رجل القلعة، وحالة حب)، وفي الحادية عشر مساءً وفي السهرة مسرحية أخرى منها (سكة السلامة، موسيقى في الحي الشرقي، وأهلاً يا بكوات).

وتحتفل قناة ماسبيرو زمان بإذاعة عدد من الأفلام والمسرحيات طوال أيام العيد في الثانية ظهرا، ومنها مسرحيات (شارع محمد علي، سنة مع الشغل اللذيذ، وموسيقى في الحي الشرقي)، أما في السهرة فتعرض فيلم عربي في الثانية عشر من منتصف الليل، ومنها أفلام (طأطأ، وريكا وكاظم بيه، آي آي ، وكدبة أبريل).