 وزارة موريتانية تبرئ إنفلونزا الطيور من النفوق الجماعي للدواجن - بوابة الشروق
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وزارة موريتانية تبرئ إنفلونزا الطيور من النفوق الجماعي للدواجن

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 11:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 11:14 م

 

كشفت وزارة التنمية الحيوانية الموريتانية، أن نتائج التحاليل المخبرية أكدت خلو الدواجن النافقة من وباء إنفلونزا الطيور.

وأوضح بيان للوزارة، نُشر مساء اليوم الأربعاء، في نواكشوط، أن العينات خضعت لتحاليل علمية طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وقالت الوزارة إنها ستستكمل التحاليل للكشف عن أمراض الدواجن الأخرى غير المعدية للبشر.

وكانت وزارة الثروة الحيوانية قد قررت وضع مزارع تربية الدواجن التي سُجل فيها نفوق جماعي للدجاج تحت الحجر الصحي والمراقبة البيطرية.

وطلبت الوزارة من مربي الدواجن وملاك المزارع الإبلاغ عن أية شكوك بالإصابة بأعراض المرض والبدء ببرنامج تلقيح مناسب والتقيد بالإجراءات الصحية لتفادي انتشار المرض.

وكانت المصالح البيطرية قد تلقت إنذارًا بوقوع مشاكل صحية تسبب في نفوق الطيور الداجنة في عدة مزارع بالعاصمة نواكشوط لم تكشف عن طبيعتها.

وبات الدجاج من أكثر المواد استهلاكا في موريتانيا نظرا لسعره المنخفض واستيراده بكثافة من الخارج.


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