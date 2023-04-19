لبنان: تراجع نسبة الجرائم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الأربعاء، تراجع نسبة الجرائم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023 عما كانت عليه في العام المنصرم.

وقالت المديرية، في جدول إحصائي عممته اليوم، إن نسبة جرائم سرقة السيّارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، سجلت تراجعاً بنسبة 3.97% عما كانت عليه في العام الماضي، فيما سجلت نسبة سلب السيارات تراجعًا بنسبة 8.3%، وسجلت جرائم القتل تراجعاً بنسبة 36.95%.

وأشارت إلى تراجع جرائم النشل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 40.52% عما كانت عليه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المنصرم، فيما تراجعت جرائم السرقة الموصوفة بنسبة 40.63%، وتراجعت جرائم سلب الأشخاص بنسبة 3.89%.

وأكّدت المديرية العامة، أنه على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، فإن عناصرها على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنية لتأمين حماية اللبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية.