برناردو سيلفا: نريد الانتقام من ريال مدريد

أكد برناردو سيلفا أن فريقه مانشستر سيتي يريد الانتقام من ريال مدريد، حين يلتقي الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد أطاح بمانشستر سيتي من نصف النهائي الموسم الماضي بـ ريمونتادا تاريخية، وتوج لاحقًا باللقب أمام ليفربول.

وتأهل مانشستر سيتي هذا الموسم على حساب بايرن ميونخ، وريال مدريد تأهل أمام تشيلسي.

وقال برناردو سيلفا في تصريحاته لـ «بي بي سي»: «كافحنا حتى شهر فبراير، لأننا لم نتمكن من تحقيق ما مررنا به من قبل من فوز بـ 10 إلى 15 مباراة متتالية ولكننا الآن نحن متسقون للغاية، نشعر أن لدينا فرصة في كل مسابقة ونحن نذهب من أجل ذلك».

وواصل برناردو: «بناء فوز بعد فوز، تلك الثقة، إنها مهمة للغاية ونحن بحاجة للحفاظ على الأمر على هذا النحو».

واختتم حديثه: «نريد أن ننتقم من ريال مدريد، سنسعى لتحقيق ذلك بالتأكيد، نشعر أن الفريق واثق جدًا جدًا في الوقت الحالي، أعتقد أننا سنتأهل».