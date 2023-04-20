مقتل سائحين ألمانيين إثر حادث في جبل مون بلون بفرنسا



لقي سائحان ألمانيان حتفهما جراء سقوط كتل من الجليد قرب جبل مون بلون في جبال الألب الفرنسية.

ووفقا لقائد الشرطة المسؤول في المنطقة التي تقع قرب قمة الجبل، بجنوب شرقي فرنسا، سقطت كتل كبيرة من الجليد اليوم الأربعاء. وتعرض شخص آخر لإصابات طفيفة جراء الحادث، ونجا أربعة أشخاص دون التعرض لأضرار.

وطمرت الثلوج الضحيتين، وفقا لموقع "فرانس إنفو" الإخباري الفرنسي.

وكان عدد من الرحالة يسعون لتسلق مون بلون، وهو أعلى قمة في جبال الألب.

وطمرت الثلوج الضحيتين الألمانيتين، وفقا لموقع "فرانس إنفو" الإخباري الفرنسي. وكان عدد من الرحالة يرغبون في تسلق مون بلون، وهو أعلى قمة في جبال الألب.

وذكرت وزارة الخارجية في برلين أن القنصلية الألمانية على اتصال مع السلطات المحلية وأنها مستعدة لتقديم المساعدة للعائلات الثكلي.