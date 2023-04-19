فترات مفتوحة على الهواء في احتفال الإذاعة المصرية بعيد الفطر

تحتفل الإذاعة المصرية، بعيد الفطر، عبر تقديم عدد من الفترات المفتوحة على الهواء مباشرة على شبكاتها المختلفة، وعلى مدار أيام وليالي العيد.

وتقدم إذاعة الشرق الأوسط، فترات متنوعة في بث مباشر، منها فترة مفتوحة بعنوان "تريند العيد"، وتتضمن الأخبار الفنية المختلفة على صفحات الجرائد والمواقع والتي حققت نسبة عالية من المتابعة.

وفترة بعنوان "نجوم العيد"، تتضمن لقاءات مع النجوم الذين أمتعونا طوال شهر رمضان، وفترة "غنوه عيد" وهي فترة مفتوحة، تتضمن لقاءات على الهواء مع أحد المطربين الشباب للغناء مع المستمعين وأيضا لقاءات مع بعض الشعراء والملحنين عن أغاني العيد.

و"منيو العيد" وهي فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع شيف لتقديم أكلات خفيفة ومختلفة لأيام العيد.

بجانب فترة مفتوحة تحمل عنوان "أحلى الأوقات"، وتتضمن مشاركات المستمعين لاختيار نجوم رمضان من خلال الأعمال الدرامية التي عرضت خلال الشهر الكريم.

ويتضمن احتفال إذاعة الشبكة الثقافية بعيد الفطر المبارك، عددا من البرامج الخاصة، حيث تقدم إذاعة البرنامج الإنجليزي، فترة مفتوحة خلال اليوم تتناول إبراز أهمية الأعياد في الإسلام وحكمتها كمظاهر للفرحة والتكافل بعد أداء العبادات مع استقبال المكالمات الهاتفية من المستمعين للتهنئة بالعيد والاستماع إلى أحدث الأغنيات.

ويقدم البرنامج الفرنسي فترة مفتوحة بعنوان "استعراض الصباح" يستقبل خلالها مكالمات من المستمعين وفقرات حول مظاهر ودلالات احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك.

وعلى محطة البرنامج الثقافي، تذاع حلقة خاصة من برنامج ثقافات "حول العالم"، عن احتفال بعض البلدان بهذه المناسبة.