الشئون الإسلامية السعودية تقدم نحو 10 ملايين خدمة دعوية للمعتمرين خلال شهر رمضان

قدمت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، (9,914,665) خدمة دعوية وإرشادية منذ انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التوعية الإسلامية في شهر شعبان الماضي حتى اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الخدمات تمثلت في تقديم كلمات وعظية ودروس علمية بلغات عالمية، إلى جانب تقديم الخدمات الخاصة بالإفتاء ورسائل الشاشات الإلكترونية والرسائل النصية التوعوية، حيث استفاد من كل الخدمات المقدمة نحو (7,920,805) مستفيدين.

وأوضحت الوزارة أنها قدمت البرامج الدعوية والإرشادية لخدمة المعتمرين، تزامناً مع توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة في هذا الشهر الفضيل، على مدار الساعة.

وشملت البرامج الدعوية التي نفذتها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية خلال رمضان الحالي تقديم 13956 درساً وكلمة وعظية، وبثّ 3656000 رسالة إرشادية عبر الشاشات الإلكترونية، وبث 4880000 رسالة نصية إلى جوالات المعتمرين، وإجابة 9250 سؤالاً عبر خدمة الفتوى من خلال أجهزة الأيباد، و93000 إجابة السائل عبر الهاتف المجاني، و980500 إجابة السائل من خلال كبائن التوعية الإسلامية في مساجد الحل ومصليات المنطقة المركزية، وتوزيع 35600 كتاب ومطوية، و211055 استخداماً للشاشات التفاعلية للمكتبة الإلكترونية بلغات عالمية، إلى جانب تقديم 28860 منشطاً للدعاة والمترجمين.

كما قدمت الأمانة خدماتها الدعوية في مواقع عدة تتضمن مساجد الحل ومساجد العاصمة المقدسة، وكبائن التوعية الإسلامية في جبل الرحمة بمشعر عرفات، ومصليات المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، وشارك في تقديم البرامج الدعوية أكثر 163 كادراً سخروا إمكاناتهم لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة حتى يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وفي السياق، حصد جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ممثلا بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بسراييفو بالبوسنة والهرسك، جائزة الجناح الأكثر نجاحا في العرض المكتبي من حكومة سراييفو للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مع اختتام المعرض بدورته الحالية.

وأكد مدير عام مركز الملك فهد الثقافي أن تحقيق وزارة الشؤون الإسلامية لهذه الجائزة جاء نتيجة لتميز الجناح بمعروضاته وما يقدمه من خدمات للزوار بمختلف شرائحهم العمرية في ضوء رسالة المركز السامية.