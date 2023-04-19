علي صبحي عن الفنان رشدي الشامي: «ربنا يكرمك يا حبيبي»

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شارك الفنان علي صبحي، جمهوره المتابع لحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصورة للفنان رشدي الشامي من مسلسل "تحت الوصاية".

وكتب منشور بعنوان "في حب عم ربيع"، وهو اسم الشخصية التي يلعبها الشامي بالمسلسل، وكتب علي: "سيدنا رشدي الشامي، الراجل اللي ربنا بيبعته للناس يراضيهم، ويعلمهم ويرشدهم، ويا بختك لو أنت عاوز تتعلم".

وتابع: "ربنا يكرمك يا حبيبي يراضيك ويرزقك الخير كله".

وانتهت حلقة اليوم من مسلسل "تحت الوصاية"، بإصابة عم ربيع إصابة مميته أثناء دفاعه عن مركب الريسة حنان من محاولة شقيق زوجها المتوفى الاستيلاء عليها.

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، وحقق منذ عرض حلقته الأولى في النصف الثاني من شهر رمضان نجاحا كبيرا.

المسلسل تأليف شيرين وخالد دياب، وبطولة مني زكي وخالد كمال ودياب وعلي صبحي وأحمد خالد صالح وغيرهم، وهو من إخراج محمد شاكر خضير.