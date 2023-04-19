 عصام عبد الفتاح لـ جريشة: «ربنا يشفيك» - بوابة الشروق
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عصام عبد الفتاح لـ جريشة: «ربنا يشفيك»

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 12:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 12:53 ص

تحدث عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي، عن مستوى التحكيم المصري في الفترة الأخيرة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لـ «الشروق»: «الحكام المصريين الأفضل في القارة الإفريقية خلال الفترة الحالية، ونمتلك مجموعة مميزة من الحكام الشباب».

وأضاف: «الحكام المصريين هم الأكثر تواجدا في المباريات الإقصائية بالبطولة الإفريقية، ومن يردد أن التحكيم المصري سيىء لا يعلم شيء عن كرة القدم».

وتابع عبد الفتاح: «طاقما تحكيم مصري يتواجدان في ربع نهائي دوري الأبطال، أكثر من أي دولة أخرى، وأصبحنا في مصر وحشين أووى ومحدش فاهم حاجة».

وكان الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، قد اتهم عصام عبد الفتاح في تصريحات إذاعية، بإبعاده عن المشاركة في نهائيات كأس العالم «قطر - 2022».

وبسؤاله عن رأيه في تصريحات جهاد جريشة، قال: «ممكن أعلق وأقول إن الناس التي مستواها متدني أخلاقيا وغير أمينة في حديثها عن التاريخ، ومين ساعدها ومين وقف معاهم في بداية حياتهم، مش هنزل لمستواهم وأرد عليهم».

وأتم: « لا أحب الرد على تصريحات أحد، ولكن المرضى يمكنني أن أقول "ربنا يشيفهم"».


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