رامز جلال عن نيرمين محسن: فاضلها خطوة وتنزل من الحنفية

حلت الفنانة نرمين محسن، ضيفة مع الفنان رامز جلال ببرنامج «نيفير إند»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء.

وقدم «جلال» في بداية الحلقة قائلًا: «أحدث نجمات السعودية بتبرع في الأدوار الكوميدية، فاضلها خطوة وتلاقوها نازلة من الحنفية، هتتشهري معايا في يوم بدل ما تتشهري في سنة»، بحسب وصفه.

وتابع: «أجمل بنات حواء نرمين محسن، أهلًا ببوت الفن، دي لابسة جزمة بوحة، قائدة سلاح الصحاري، تركب خيل ليه، دي تركب فيراري تركب بورش».

وبرنامج رامز جلال يُعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.