بوخوم ينضم للأندية الداعمة لمخطط الاستعانة بالمستثمرين في البوندسليجا

انضم إيليا كاينزينج رئيس القطاع المالي وقطاع التطوير بنادي بوخوم، لمعسكر الأندية الداعمة لاستعانة رابطة الدوري الألماني بالمستثمرين بهدف ضخ عائدات مالية إضافية والمحافظة على القدرة التنافسية للدوري (بوندسليجا) على المستوى الأوروبي.

وقال كاينزينج لمجلة "شبورت بيلد" الأسبوعية اليوم الأربعاء أن البوندسليجا قد يتراجع ويصبح في مستوى الدوري البرتغالي أو الهولندي، إذا لم يتم التدخل.

وأشار "ملاك الأندية في الخارج يمولون مراكز تدريب جديدة وأكاديميات ويتعاقدون مع لاعبين بارزين، ينبغي أن نسير على نفس النهج، بالإضافة إلى ذلك يتعلق الأمر بتوسيع مجالات جديدة مثل الرقمنة والتسويق في الخارج والتي تم إهمالها حتى الآن".

وأضاف "ينبغي أن ننجح في المحافظة على المواهب الرائعة وأفضل اللاعبين في الدوري لفترة أطول بعض الشيء، إذا لم ننجح في ذلك، فقريبا سيتم استقطاب أفضل المدربين والمديرين الرياضيين والكشافين".

وبموجب لائحة 50 + 1 فلا يمكن للمستثمرين الاستحواذ على حصة الأغلية بالأندية الألمانية، إلا لو ضخ المستثمر أموال في النادي بشكل جوهري وبدون إنقطاع على مدار 20 عاما.

وكشفت رابطة الدوري الألماني عن رغبتها في بيع حصة من حقوقها الإعلامية إلى مستثمرين ، للحصول على دخل إضافي يصل لمليارات.

ولاقت هذه الخطة دعم أندية مثل بوروسيا دورتموند ويونيون برلين، لكن عارضتها روابط الجماهير.