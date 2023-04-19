أحمد موسى: اتخاذ الأهلي قرارا بعدم المشاركة في أي مسابقة ينظمها اتحاد الكرة أمر وارد

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه أعلن يوم الأحد الماضي، عن قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم الصادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا، طبقًا لمعلومات واردة له.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «لا يمكن هطلع أقول لك حاجة مش معايا أو تحت إيدي، لا يمكن أبدا مقدرش، مقولهاش أحسن، إحنا اتعلمنا كده، مهنتنا علمتنا كده، ياما عملنا انفرادات، وتاريخنا كله ما شاء الله مش عاوزين نتكلم عنه».

وأشار إلى أن الجواب الرسمي الذي تلقاه النادي الأهلي مطابق لما أعلنه يوم الأحد، معقبًا: «مفيش حاجة اسمها تسريبات وإنما قرارات، ومهنتنا دائمًا مرتبطة بالبحث عن المعلومات».

ونوه أن النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب غاضب جدًا، من القرارات التي أصدرها اتحاد الكرة، موضحًا أن المجلس يجتمع ظهر اليوم، في تمام الساعة الواحدة والنصف.

وتوقع أن يتخذ الأهلي أية قرارات، طبقًا لتحليله الشخصي، مضيفًا: «الأبواب مفتوحة لاتخاذ أي قرار، ومن الوارد اتخاذ قرار بعدم المشاركة في أي مسابقة ينظمها الاتحاد؛ لأنهم يشعرون أن الموضوع يسبب ضغطًا على مجلس الإدارة».

وتلقت إدارة النادي الأهلي مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال النادي الأهلي إنه تمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا، ورفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر الأربعاء.