تراجع حاد لأسعار النفط رغم انخفاض المخزون الأمريكي بشدة

رغم إعلان تراجع مخزون النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي تراجعت أسعار النفط الخام بشدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة نتيجة الزيادة المتوقعة في الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وبعد تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياط عن ضرورة مواصلة زيادة الفائدة لكبح جماح التضخم، هناك مخاوف من استمرار زيادة الفائدة في كل من بريطانيا ومنطقة اليورو.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في بريطانيا اليوم استمرار معدل التضخم خلال الشهر الماضي فوق مستوى 10% حيث سجل 10.1% مقابل 10.4% خلال فبراير الماضي.

ورغم التراجع ظل معدل التضخم أعلى كثيرا من التوقعات التي كانت 9.8%، في حين استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء عند مستوى 6.2%، مقابل توقعات المحللين التي كانت 6%.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 1.66 دولار أي بنسبة 2% تقريبا إلى 79.24 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.

وتراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 1.61 دولار أي بنسبة 1.9% إلى 83.16 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.

ويأتي ذلك في حين أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 14 أبريل الحالي، وهو ما يزيد على 4 أمثال التراجع الذي توقعه المحللون ليصل المخزون إلى 466 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة تراجع خلال الشهر الماضي بمقدار 1.6 مليون برميل إلى حوالي 368 مليون برميل وهو أقل مستوى له منذ أكتوبر 1983.

في الوقت نفسه ارتفع مخزون البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.3 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 1.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الديزل (السولار) بمقدار 400 ألف برميل في حين كان المحللون يتوقعون ترجعها بمقدار 900 ألف برميل.

وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي الذي يمثل مصالح شركات النفط والصادرة أمس أشارت إلى تراجع مخزون النفط خلال الأسبوع الماضي بمقدار 2.675 مليون برميل في حين كانت الأسواق تتوقع إعلانه تراجع المخزون بمقدار 2.464 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 377 ألف برميل.