روى كابتن فريق الهلال السوداني فوزي المرضي، تفاصيل مقتل ابنته آلاء برصاصة طائشة بعد عودتها من العمل، لافتًا إلى أنها كانت تعمل كطبيبة في مستشفى الحارة الثامنة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، إن ابنته اتصلت بهم هاتفيًا من المستشفى، لإخبارهم بعدم مقدرتها على العودة إلى المنزل؛ بسبب شعورها بالإرهاق.

وأضاف أنه طلب من ابنه التوجه إلى المستشفى بالسيارة؛ حتى يقل أخته إلى المنزل، قائلًا إن ابنته الراحلة كانت تشعر بالارتياح والسعادة بمجرد وصولها إلى البيت.

ولفت إلى أنه طلب من ابنته أن تحضر له فنجانًا من القهوة قبل الذهاب إلى غرفتها، مشيرًا إلى أنها أثناء تواجدها أمام إحدى النوافذ في الصالة، فوجئت بإطلاق نار أصاب والدتها في الفك الأيمن.

ونوه أن الرصاصة ضربت قلب ابنته وتوفيت على إثرها فورًا، مضيفًا أنه «طلب من العاملين في المستشفى عدم تشريح الجثة والإبقاء عليها بكامل هيئتها؛ لأن الموقف صعب جدًا بسبب الضرب الشديد».

وأشار إلى أن جثة ابنته بقيت في مشرحة المستشفى، حتى استلموها لدفنها صباح اليوم التالي، منوهًا أنه أخفى خبر وفاة ابنته عن زوجته؛ لأن حالتها غير مستقرة ولم يرغب في تدهورها بصورة أكبر.

ووصف مما يشهده السودان من اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنه «أمر صعب جدًا»، مختتمًا: «نحن نعيش في حالة هلع والخرطوم بحالة مزرية».