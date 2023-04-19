وزير الصحة الألماني يعد باستثمار 100 مليون يورو لرعاية متضرري كوفيد طويل الأمد

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وعد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بتقديم المزيد من المعلومات وعروض رعاية محسنة للأشخاص الذين يعانون تأثيرات طويلة الأمد بعد عدوى كورونا.

وخلال ندوة لمجموعة "دي تسايت" للنشر، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، مساء اليوم الثلاثاء في برلين، إن الموقف مأساوي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد طويل الأمد.

وأعرب عن أسفه لعدم توافر طريقة علاجية موثوقة بالنسبة لكثيرين ممن يعانون من مسار خطير للمرض.

وتابع لاوترباخ أن جزءا كبيرا من المعلومات المتوافرة غير معروفة بشكل كبير وغير منتشرة.

وأكد لاوترباخ عزمه على استثمار 100 مليون يورو في الأبحاث عن رعاية المتضررين من كوفيد طويل الأمد.

وقال إنه يعتبر أن هذه الخطوة مهمة وأعرب عن تفاؤله.

ولفت لاوترباخ إلى أنه يجري التشاور حاليا حول الأموال المخصصة لهذه الأبحاث في المفاوضات الخاصة بالموازنة الاتحادية.

وأوضح أن من الممكن أن تقوم عشرة مراكز متخصصة في أنحاء مختلفة من ألمانيا بتطوير دراسات وتنسيقها، وقال إنه ليس من المنطقي أن يتم البحث في نفس المفاهيم في كل مكان.

وأضاف لاوترباخ، أن هناك اختلافات بين الرجال والنساء نظرا لاختلاف أجهزة المناعة لديهم أيضا.

وذكر لاوترباخ أن وزارته تعتزم نشر المعارف المتوافرة على صفحة إلكترونية، حيث يمكن للأطباء والمتضررين أن يحصلوا منها على معلومات موثوقة، وقال إن من المقرر أيضا إنشاء خط هاتفي ساخن لتقديم الدعم.