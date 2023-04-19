نيرمين محسن بعد مقلب رامز: كل الجمهور السعودي بيحبك

حلت الفنانة نيرمين محسن، ضيفة على الفنان رامز جلال، خلال برنامجه «رامز نيفير إند»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء.

ووقعت الفنانة ضحية لمقلب «الغسالة»، والذي بدأ بجلوسها في حفل افتتاح مطعم تركي بالرياض، ليتعرض المطعم لهجوم ثور، ما أثار فزع ورعب نيرمين، ليدخلها مساعدو البرنامج إلى غرفة الغسالة التي تتعرض للاهتزاز والحركة الشديدة.

وأطلقت الفنانة صرخات محاولة الاستغاثة، مرددة: «لاحول ولا قوة إلا بالله، هموت يا أمي».

وبعد كشف رامز جلال عن وجهه، انهارت الفنانة نيرمين محسن قائلة له: «والله حرام عليك، كل الجمهور السعودي يحبك ويموت عليك، أنا نسيت اسمي ونسيت التمثيل دلوقتي»، بحسب تعبيرها.

وبرنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.