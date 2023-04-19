العراق: هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق من سجن وسط بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم الأربعاء، هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد حميد كمبش المحكوم عليه بالسجن في قضايا فساد مالي من أحد مراكز الشرطة ببغداد إلى جهة مجهولة.

وقال رسول، إن القوات العراقية تمكنت في 21 مارس الماضي من القبض على رئيس ديوان الوقف السني السابق على ذمة الهيئة العليا للنزاهة، مشيرا إلى أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكمها بالحبس الشديد على كمبش لمدة 4 سنوات الموقوف في مركز شرطة كرادة مريم ببغداد.

وأوضح أن النائبة أسماء حميد كمبش، زارت المحكوم عليه أمس الثلاثاء، في مركز الشرطة وقت موعد الأفطار ومغادرتها له ليلا، وبعدها هرب المحكوم عليه بمساعدة 3 أشخاص من خلف المركز والوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة.

وذكر رسول، أن الأجهزة المختصة قامت بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة، وباشرت بكشفها وإلقاء القبض على كل من له علاقة بعملية الهروب والأطراف التي سهلت ذلك، وأصدر قاضي التحقيق أمرا بتوقيف ضباط ومنتسبي مركز الشرطة المسؤولين عن حماية الموقوف.

وبحسب مصادر عراقية، فإن المحكوم الهارب متهم بقضايا فساد مالي وسرقة مليارات الدنانير خلال توليه مسئولية رئاسة الوقف السني في العراق.