شئون الحرمين تفعل خدمة «إرشادي» لتقديم وتوزيع الرموز الإرشادية في المسجد الحرام

فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر إدارة خدمة الزائر الصغير مبادرة "إرشادي" لتوزيع الرموز الإرشادية بالمسجد الحرام لمعرفة المواقع المكانية والمعالم بالمسجد الحرام، مستهدفة بذلك كبار السن غير الناطقين باللغة العربية والزائر الصغير.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية سعود الزهراني في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الإدارة من منطلق المسئولية الاجتماعية تهتم بحث الإدارات التابعة على تكثيف الجهود الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتقديم خدمة الإرشاد المكاني للمعتمرين والمصلين والزائرين وتوزيع الرموز الإرشادية للزائر الصغير، لمعرفة المواقع المكانية والمعالم داخل المسجد الحرام وساحاته وتثقيف وتوعية غير الناطقين باللغة العربية، وإيصال القاصد للموقع المراد الوصول إليه وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام، وتقديم خدمة أساور معصم اليد عبر المداخل الرئيسية بها اسم الطفل ورقم ذويه، لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن.