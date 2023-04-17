 سموحة يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي بسبب مشاركة كهربا - بوابة الشروق
الأربعاء 19 أبريل 2023 3:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

سموحة يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي بسبب مشاركة كهربا

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 3:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 3:01 ص

كشف الحساب الرسمي لنادي سموحة السكندري، حقيقة تقدم الإدارة بشكوى ضد النادي الأهلي في الساعات الماضية، بسبب مشاركة محمود كهربا في مباراة الفريقين مساء الإثنين.

وكان نادي سموحة قد ارسل خطابا إلى اتحاد الكرة مساء الثلاثاء، يشكو فيه النادي الأهلي بسبب مشاركة اللاعب محمود كهربا في مباراة الفريقين مساء الإثنين.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سموحة عبر «فيسبوك»، اليوم الأربعاء: «سموحة لم ولن يشكو النادي الأهلي بسبب مشاركة اللاعب محمود كهربا في مباراته الأخيرة».

وأضاف: «وما تم تداوله أو ارساله إلى اتحاد الكرة، هو خطاب حدث نتيجة سوء فهم، وسموحة تدارك ذلك فورًا، ونؤكد على احترامنا لجميع الأندية المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك