سموحة يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي بسبب مشاركة كهربا

كشف الحساب الرسمي لنادي سموحة السكندري، حقيقة تقدم الإدارة بشكوى ضد النادي الأهلي في الساعات الماضية، بسبب مشاركة محمود كهربا في مباراة الفريقين مساء الإثنين.

وكان نادي سموحة قد ارسل خطابا إلى اتحاد الكرة مساء الثلاثاء، يشكو فيه النادي الأهلي بسبب مشاركة اللاعب محمود كهربا في مباراة الفريقين مساء الإثنين.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سموحة عبر «فيسبوك»، اليوم الأربعاء: «سموحة لم ولن يشكو النادي الأهلي بسبب مشاركة اللاعب محمود كهربا في مباراته الأخيرة».

وأضاف: «وما تم تداوله أو ارساله إلى اتحاد الكرة، هو خطاب حدث نتيجة سوء فهم، وسموحة تدارك ذلك فورًا، ونؤكد على احترامنا لجميع الأندية المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي».