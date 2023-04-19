عودة السفير الباكستاني إلى كابول بعد أشهر من الهجوم على سفارة بلاده

عاد رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في كابول إلى العاصمة الأفغانية، بعد أكثر من أربعة أشهر من نجاته من محاولة اغتيال.

والتقى القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي مع السفير الباكستاني في أفغانستان، عبيد الرحمن نظاماني في كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وخلال الاجتماع، ذكر القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أن عودة القائم بالأعمال الباكستاني سيحسن العلاقات بين الدولتين.

ووصف متقي إطلاق سراح الغالبية العظمى من الأفغان من سجون كراتشي، بأنه تطور محل ترحيب، وحث على إطلاق سراح الأفغان المتبقين قبل عيد الفطر.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأفغانية أن "القائم بأعمال وزير الخارجية متقي وصف إطلاق سراح معظم الأفغان، من سجون كراتشي بأنه خطوة إيجابية، مطالبا بإطلاق سراح الباقين، قبل عيد الفطر. كما حث أيضا نظاماني على زيادة الشفافية في عملية إصدار التأشيرات".

يذكر أنه بعد الهجوم على السفارة الباكستانية في أفغانستان، في الثاني من ديسمبر الماضي، غادر نظاماني البلاد، دون التعرض لأذى، على الرغم من تعرض أحد حراسه الشخصيين لإصابات خطيرة.

وأكدت وزارة الخارجية لاحقا أن نظاماني كان هو الهدف من الهجوم.