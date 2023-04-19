 رئيس الوزراء العراقي: تعديل وزاري مرتقب وتغييرات تشمل محافظين ومسئولين - بوابة الشروق
الأربعاء 19 أبريل 2023 10:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء العراقي: تعديل وزاري مرتقب وتغييرات تشمل محافظين ومسئولين

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 9:44 ص
أكد رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة مقبلة على إجراء تعديلات في التشكيلة الوزارية وعلى مستوى المحافظين والمديرين العامين، مشيرا إلى أن التغيير الوزاري سيكون بعد انتهاء أول 6 أشهر من عمر الحكومة.

وقال السوداني -في لقاء مع قناة (الإخبارية العراقية)، ومجموعة من الإعلاميين، اليوم الأربعاء- إنني منحت الوزراء ستة أشهر للتقييم وكنت واضحا معهم منذ البداية أنه تقييم حقيقي لإنجاز أعمالهم في الحقائب الوزارية، وليس فيه أي مجاملة، وإنما هناك أدوات وخطة يجب على الحكومة تنفيذها سواء في مجال الصحة أو التعليم والزراعة وغيرها من الحقائب الوزارية المختلفة.

وأشار إلى أن انتخابات مجالس المحافظات لن تجرى قبل 20 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن هناك إجراءات ومتطلبات لن تستطيع المفاوضية إكمالها قبل هذا التاريخ.

وأوضح أن هناك قوى سياسية مهمة في البرلمان ترى ضرورة تغيير المفاوضية بعد إجراء تغيير قانون الانتخابات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك