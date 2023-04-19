رئيس كوريا الشمالية يأمر بإطلاق أول قمر صناعي عسكري

أصدر الرئيس الكوري الشمالي كيم كونج أون، تعليماته لوكالة الفضاء الجوي في بلاده بالاستعدادات النهائية لإطلاق أول قمر استطلاع عسكري في الموعد المحدد، لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الرئيس كيم حدد المهمة العسكرية المتمثلة في تنظيم لجنة تحضيرية غير دائمة لإطلاق الأقمار الصناعية للتأكد من إطلاق قمر الاستطلاع العسكري رقم 1 المكتمل اعتبارًا من أبريل الجاري في الموعد المحدد، وتسريع استعداداته النهائية.

ونقلت الوكالة عن أون قوله، خلال تفقده الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي، "إن امتلاك أقمار صناعية لمراقبة الطقس والأرض والاتصالات، على وجه الخصوص، يمثل ضرورة للاستعداد التام للطقس الكارثي، وحماية موارد البلاد واستخدامها بشكل فعال، وتوفير إمكانيات العطاء على الفور".

وأضاف أون "أنه من المهم أيضا امتلاك قمر استطلاع عسكري لتعزيز القدرات العسكرية وللدفاع عن البيئة الأمنية وسلامة أراضي الدولة وسلامة الشعب ومصالحه التنموية من التهديد والتحدي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وتابع بقوله : "في ضوء الوضع الحالي، حيث ينشر الأمريكيون حاملات نووية وقاذفات قنابل استراتيجية نووية وغيرها من الأصول الاستراتيجية الضخمة لمختلف المهام على أساس دائم في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها، يتطلب من بيونج يانج بناء قدرات دفاعية للوصول إلى قدرة الاستطلاع الفضائي لتأمين معلومات فورية حول السيناريو العسكري للقوات المعادية لتطوير قدرات الدفاع الوطني".