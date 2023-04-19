محافظ الغربية: تخصيص وتجهيز عيادات لتنمية الأسرة بالمراكز والمدن

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري الثالث للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والذي يتم تنفيذه شهريا.

جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والجهالمعنية.

وتناول الاجتماع عددا من المحاور والموضوعات وعلى رأسها توظيف الاحتياجات المجتمعية التي تم رصدها وفقا للاستراتيجية القومية للسكان لوضع خطة تنفيذية محكمة ومحددة زمنياً حتى يتم متابعة آليات تنفيذها وتحليل ووضع الخطط البديلة لها.

وأكد المحافظ، أن اهتمام المحافظة بالمشروع وتنفيذه على أرض الواقع ينبع من اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وتأثيرها على جهود التنمية والبناء التي تنفذها الدولة، مضيفاً أن خطة المحافظة لتنفيذ المشروع سيتم متابعة تنفيذها من خلال خمس لجان متخصصة في "مجالات التدريب، الإعلام، التوعية، الخدمات والتمكين الاقتصادي"، حيث تختص كل لجنة بحزمة من الأدوار التي تضمن تحويل معايير ومؤشرات وأهداف خطة المحافظة إلى أنشطة وخدمات ملموسة في الواقع وقياس مردود تنفيذ الخطة ونسب الإنجاز .

وأضاف رحمي، خلال اجتماعه، أن المحافظة ستسعى خلال الفترة القادمة لفتح عيادات تنمية الأسرة بمختلف المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة لتقديم وتوفير الخدمات الطبية والتوعوية والاستشارات اللازمة والمتعلقة بتنمية الأسرة، بالإضافة إلى توفير وسيلة تواصل مناسبة لتلقي شكاوى المواطنين بهذا الشأن.

من جانبه أشار الدكتور طلعت عبد القوي، إلى أن الزيادة السكانية هي الخطر الأكبر الذي يواجه جهود التنمية ويلتهم كل إنجازات الدولة وينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مما يؤثر على الشعور بالرضا العام، وعليه فإن إيمان المواطنين بالقضية السكانية، وخطورتها من خلال تغيير المفاهيم هو الحل الفيصل في مواجهة تحدي الزيادة السكانية والتعامل الجاد معها.

وأضاف أن الحوافز غير التقليدية ستلعب دورا كبيرا في تشجيع الجمهور وزيادة وعيهم بخطورة التحدي الكبير الذي يهدد أحقية أبنائهم في العيش الكريم.

واستكمل عبد القوي، كلمته بالإشادة بالدور الذي تلعبه المحافظة في التعامل مع القضية السكانية وفي تفعيل المشروع القومي لتنمية الأسرة بالمحافظة كونها من أولى المحافظات التي تسعى لوضع خطة محكمة بأبعاد ومؤشرات قابلة للقياس من خلال خطوات إجرائية متسارعة تجعلها نموذجاً يحتذى به في التنفيذ.

ووجه الشكر لمحافظ الغربية، على حرصه واهتمامه بالمشروع وتسخيرها لكل الجهات والهيئات المعنية بالمحافظة لخدمة المشروع والقضية السكانية.