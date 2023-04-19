كوريا الجنوبية تطلب من البنوك تعليق المزادات على المنازل لمساعدة ضحايا الاحتيال

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان لها، إن سول طلبت من البنوك تعليق المزادات على المنازل بدءا من يوم غد الخميس، لمساعدة ضحايا عمليات الاحتيال الأخيرة في إيجارات المنازل.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن بيان وزارة المالية جاء بعد الاجتماع الأول لفريق العمل الذي تم تشكيله أمس، والذي يضم مسؤولين في وزارات المالية والأراضي والعدل، بالاضافة إلى منظمين ماليين، لمناقشة اتخاذ إجراءات لمساعدة ضحايا عمليات الاحتيال في تأجير المنازل.

وتقدر الحكومة عدد المنازل التي تأثرت بعمليات الاحتيال، بـ2500 منزل، حيث لم يتم تعويض المستأجرين عن ودائعهم.

ويستعد فريق العمل حاليا إلى اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة الضحايا، مثل تقديم مساعدات مالية لهم.