الرئيس الكوري الجنوبي: يمكنا تقديم مساعدات لأوكرانيا تتجاوز المساعدات الإنسانية

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، إن بلاده يمكنها أن تقدم مساعدات تتجاوز الدعم الإنساني أو المالي إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم واسع النطاق ضد المدنيين.

وأوضح يون -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء- أنه إذا كان هناك وضع لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عنه مثل أي هجمات واسعة النطاق على المدنيين أو مذابح أو انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، فقد يكون من الصعب الإصرار فقط على الدعم الإنساني أو المالي.

وأكد أنه ليست لديه خطة لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون تكون للاستعراض الشكلي فقط، لكن أبواب الحوار ما تزال مفتوحة، وقال إن كوريا الجنوبية تطور أيضًا أسلحة فائقة الأداء وعالية القوة لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية.