شابوفالوف وديميتروف يتأهلان لثمن نهائي برشلونة

تأهل البلغاري جريجور ديميتروف والكندي دينيس شابوفالوف الأربعاء للدور ثمن النهائي لبطولة برشلونة المفتوحة للتنس ذات ال500 نقطة.
وفاز ديميتروف، المرشح 11 للقب، على الإكوادوري إميليو جوميز 6-3 و6-1 في لقاء استغرق ساعة و3 دقائق من اللعب.
من جانبه احتاج شابوفالوف ل16 دقيقة أخرى للإطاحة بالسلوفاكي القادم من الأدوار التمهيدية، يوسف كوفاليك 6-4 و6-3.
وسيواجه ديميتروف الفائز من مباراة الأسترالي أليكس دي مينياور والروسي ألكسندر شيفشينكو.
أما شابوفالوف فسيلعب أمام الفائز من مباراة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المرشح الثاني للقب، والأرجنتيني بدرو كاتشين.