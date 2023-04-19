 شابوفالوف وديميتروف يتأهلان لثمن نهائي برشلونة - بوابة الشروق
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شابوفالوف وديميتروف يتأهلان لثمن نهائي برشلونة

وكالات
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 1:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 1:47 م

تأهل البلغاري جريجور ديميتروف والكندي دينيس شابوفالوف الأربعاء للدور ثمن النهائي لبطولة برشلونة المفتوحة للتنس ذات ال500 نقطة.

وفاز ديميتروف، المرشح 11 للقب، على الإكوادوري إميليو جوميز 6-3 و6-1 في لقاء استغرق ساعة و3 دقائق من اللعب.

من جانبه احتاج شابوفالوف ل16 دقيقة أخرى للإطاحة بالسلوفاكي القادم من الأدوار التمهيدية، يوسف كوفاليك 6-4 و6-3.

وسيواجه ديميتروف الفائز من مباراة الأسترالي أليكس دي مينياور والروسي ألكسندر شيفشينكو.

أما شابوفالوف فسيلعب أمام الفائز من مباراة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المرشح الثاني للقب، والأرجنتيني بدرو كاتشين.


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