تونس تتوقع استقطاب 200 ألف زائر مع بدء موسم الرحلات البحرية السياحية



توقعت تونس، اليوم الأربعاء، استقبال نحو 200 ألف زائر عبر الرحلات البحرية السياحية العام الجاري عشية انطلاق موسم الرحلات.

ويستقبل ميناء حلق الوادي بالعاصمة أولى الرحلات، غدا الخميس، بوصول السفينة السياحية العملاقة "ام اس سي جرانديوزا" إحدى أكبر الناقلات البحرية الأوروبية.

ويتوقع أن تجلب السفينة حوالي 5500 سائح على متنها لزيارة المواقع الأثرية والسياحية بتونس العاصمة وضواحيها، وفق ما أفادت به وزارة النقل التونسية.

وتأثر قطاع الرحلات البحرية بشكل كبير منذ الهجوم الإرهابي على متحف باردو في 2015 الذي خلف أكثر من 20 قتيلا معظمهم من السياح الأجانب كانوا قدموا على متن رحلة بحرية.

لكن القطاع عرف انتعاشا تدريجيا بعد ذلك الهجوم قبل أن يعرف انتكاسة جديدة بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم.

وذكرت وزارة النقل، اليوم، أن ميناء حلق الوادي سيستقبل العام الجاري 45 رحلة وحوالي 200 الف سائح بمعدل رحلة إلى رحلتين في الأسبوع.

وتأمل السياحة التونسية إجمالا العودة إلى معدلات ما قبل جائحة كورونا عندما استقبلت البلاد قرابة 5ر9 مليون سائح في رقم قياسي لم تعرفه من قبل.