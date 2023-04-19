بريطانيا تعتقل رجلا بسبب علاقات مزعومة بممول جماعة حزب الله

ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على شخص، يعتقد أن له صلة بتاجر ألماس ثري، يشتبه بتمويله لجماعة "حزب الله" اللبنانية.

وذكرت وزارة الخزانة البريطانية أمس الثلاثاء، أن حكومة المملكة المتحدة عاقبت ناظم أحمد، رجل الأعمال وجامع الأعمال الفنية، من أجل الدفاع عن "اقتصادنا وأمننا الوطني" حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأربعاء.

وفي أعقاب إعلان تجميد كامل للأصول، ذكرت شرطة العاصمة أنها اعتقلت رجلا /50 عاما/، في ويلز، للاشتباه في تورطه في جرائم بموجب المادتين 17 و21 إيه من قانون الإرهاب 2000.

ومازال رهن الاعتقال، في مركز شرطة لندن، بينما قام ضباط بتفتيش عنوانين تجاريين، كلاهما في لندن.

وذكرت قوة الشرطة أنه تم اعتقال رجل ثان، مطلوبا من قبل السلطات الأمريكية، بسبب جرائم تتعلق بالتزوير وغسل الأموال، أمس الثلاثاء في غرب لندن