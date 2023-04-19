مياه شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء درجة الاستعداد للحالة القصوى تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

و ذكر بيان الشركة ان المهندس خالد مصطفي عزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال و جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكداً استعداد فرق الطوارئ وغرفة العمليات وكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارىء، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة.

كما شدد رئيس الشركة علي الالتزام التام بنظام الورديات خلال فترة العيد.