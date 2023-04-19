 مياه شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر - بوابة الشروق
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مياه شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 7:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 7:40 ص

رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء درجة الاستعداد للحالة القصوى تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

و ذكر بيان الشركة ان المهندس خالد مصطفي عزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال و جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكداً استعداد فرق الطوارئ وغرفة العمليات وكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارىء، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة.

كما شدد رئيس الشركة علي الالتزام التام بنظام الورديات خلال فترة العيد.


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