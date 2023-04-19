البرلمان الأوروبي يتبنى قانونا جديدا لمكافحة إزالة الغابات

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تبنى البرلمان الأوروبي، قانونا جديدا لمكافحة لإزالة الغابات في العالم.

وجاء على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، أن ماحة أكبر من مساحة الاتحاد الأوروبي قد فُقدت بين عامي 1990 و2020 بسبب إزالة الغابات.

ويلزم القانون الجديد الشركات بضمان ألا تؤدي المنتحات المباعة داخل الاتحاد الأوروبي إلى إزالة الغابات أو تدهورها، وذلك بهدف مكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وبناءً على طلب البرلمان الأوروبي، سيتعين على الشركات أيضًا التحقق من امتثال منتجاتها للتشريعات ذات الصلة لبلد الإنتاج؛ بما في ذلك حقوق الإنسان واحترام حقوق السكان الأصليين المتأثرين.

كما تبنى البرلمان الأوروبي تعريف أوسع لتدهور الغابات: ليشمل تحويل الغابات الأولية أو تجديد الغابات بشكل طبيعي إلى غابات مزروعة أو إلى أراضي مشجرة.

وقد تم تبني القانون الجديد بأغلبية 552 صوتا مقابل 44 صوتا، إلى جانب امتناع 43 صوتا عن التصويت.