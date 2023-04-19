توقعات بإلغاء 700 رحلة بسبب الإضرابات بثلاثة مطارات ألمانية يومي الخميس والجمعة



أشارت تقديرات رابطة المطارات الألمانية (ايه دي في) إلى أن الإضرابات التحذيرية التي كانت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات أعلنت عن تنظيمها في مطارات دوسلدورف وهامبورج وكولونيا/بون يومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة ستؤدي إلى إلغاء نحو 700 رحلة.

وذكرت الرابطة أنه سيتعين على الركاب ليهم مجددا التأهب لاضطرابات كبيرة مرتبطة بالإضرابات في حركة النقل الجوي.

وقال المدير التنفيذي رالف بايزل للرابطة إن "نحو 100 ألف راكب سيعانون مجددا من تكتيكات الإضراب لدى فيردي"، مشيرا إلى أن الإضرابات "تجاوزت الحد الذي يمكن احتماله"، وتابع أن النقابة تستمر بذلك مجددا في إساءة استغلال المطارات كساحة دائمة للإضرابات.

وذكر بايزل أن أكثر من 900 ألف راكب اضطروا خلال الشهور الثلاثة ونصف شهر الماضية من هذا العام إلى إعادة جدولة رحلاتهم زمنيا أو حتى إلى إلغائها.

كانت فيردي دعت العاملين في قطاع السلامة الجوية، في تفتيش الركاب وتفتيش الأفراد والبضائع وفي أقسام الخدمات، في المطارات الثلاثة إلى الإضراب لمدة يوم كامل يومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

تأتي هذه الإضرابات على خلفية المفاوضات بين "فيردي" والرابطة الاتحادية لشركات السلامة الجوية حول العلاوات المخصصة للعاملين في النوبات الليلية وأيام السبت والأحد والعطلات وتحسين قواعد الأجور المخصصة للساعات الإضافية للعاملين في قطاع الأمن والخدمات في المطارات التجارية.

وأكدت النقابة أن العرض الكتابي المقدم من الرابطة غير كاف ولا يمكن الاتفاق عليه. ومن المنتظر استئناف المفاوضات بين الجانبين يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري.