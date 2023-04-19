 النمسا ترحب بقرار البرلمان الأوروبي برفع التأشيرات لمواطني كوسوفو اعتبارا من العام المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النمسا ترحب بقرار البرلمان الأوروبي برفع التأشيرات لمواطني كوسوفو اعتبارا من العام المقبل

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 4:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 4:34 م

رحبت النمسا بقرار رفع تأشيرات دخول مواطني دولة كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يناير من العام المقبل.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأربعاء، إنه تم رفع العقبة الأخيرة أمام دمج كوسوفو على المستوى الأوروبي، مشيرا إلى أن التصويت بالموافقة جاء في أحدث اجتماعات البرلمان الأوروبي.

ووصف البيان هذه الخطوة بأنها تحقيق لطلب طويل الأمد من جانب النمسا ويمثل معلمًا مهمًا لمنظور دمج كوسوفو في الاتحاد الأوروبي، معربا عن خالص تهاني الحكومة النمساوية للشعب والقيادة في كوسوفو على هذا التقدم الإيجابي الجديد.


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