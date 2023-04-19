أمريكا تتوقع انضمام السويد للناتو قبل قمة الحلف هذا الصيف

تتوقع الحكومة الأمريكية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قبل قمة الحلف الدفاعي في فيلنيوس هذا الصيف، رغم الخلاف مع تركيا والمجر بشأن عضوية ستوكهولم.

وأبلغ وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، خلال زيارة لميناء موسكي البحري، نظيره السويدي بال جونسون، أنه تم مؤخرا قبول فنلندا لتصبح العضو الـ31 في الحلف، مضيفا أنه يأمل في أن تصبح السويد العضو الـ32 بالحلف.

وتابع: "نتطلع لمواصلة التأييد للعضوية السريعة في الناتو، وسوف نسعى جاهدين لتحقيق ذلك مع حلول الصيف، أعتقد أن هذا أمر مهم في الحقيقةً".

وقدمت السويد طلبا للحصول على العضوية في الحلف في شهر مايو عام 2022 مع فنلندا عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأصبحت فنلندا رسميا عضوا في الناتو في الرابع من الشهر الجاري، بعدما وافقت كل الدول الأعضاء على قبولها، ولكن السويد لا تزال تنتظر المصادقة من جانب تركيا والمجر.

وتواصل القيادة التركية، اتهام السويد بالافتقار إلى الالتزام تجاه مكافحة المنظمات الإرهابية، بصفة خاصة حزب العمال الكردستاني المحظور (بي كيه كيه).

ومن ناحية أخرى، تهاجم المجر البيانات السويدية بشان سيادة القانون والفساد في البلاد.