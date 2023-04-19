قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بلقب كأس مصر إنجاز للفريق يستحق عليه الإشادة، في ظل موسم حافل بالمواجهات القوية والصعبة.

وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبات وكافة عناصر منظومة الفريق كانوا على قدر المسئولية وكانوا عند حسن الظن بهم، ونجحوا في إضافة لقب ثمين إلى دولاب بطولات النادي.

وأضاف: «نبارك للجهاز الفني واللاعبات. ثقتنا كبيرة في جميع فرق النادي، ولدينا مرحلة صعبة نتمنى أن تنتهي بالتتويج بكل الألقاب».

وأشار إلى أن فرق النادي بدأت مرحلة جني ثمار الموسم، وأن التتويج بالألقاب يعكس ما تم بذله من جهد وما تم تقديمه من دعم لكافة الأجهزة الفنية والفرق الرياضية من جانب مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، لاستمرار مسيرة البطولات.

وشدد العوضي على أن فرق النادي تسير بشكل صحيح في طريق البطولات، وأن الفترة القادمة سوف تكون شاهدة على مزيد من التتويجات التي تليق بجماهير النادي.