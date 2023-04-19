 العوضي: كأس مصر للسلة إنجاز.. وفرق الأهلي تسير في طريق البطولات - بوابة الشروق
الأربعاء 19 أبريل 2023 3:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

العوضي: كأس مصر للسلة إنجاز.. وفرق الأهلي تسير في طريق البطولات

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 3:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 3:03 ص

قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بلقب كأس مصر إنجاز للفريق يستحق عليه الإشادة، في ظل موسم حافل بالمواجهات القوية والصعبة.

وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبات وكافة عناصر منظومة الفريق كانوا على قدر المسئولية وكانوا عند حسن الظن بهم، ونجحوا في إضافة لقب ثمين إلى دولاب بطولات النادي.

وأضاف: «نبارك للجهاز الفني واللاعبات. ثقتنا كبيرة في جميع فرق النادي، ولدينا مرحلة صعبة نتمنى أن تنتهي بالتتويج بكل الألقاب».

وأشار إلى أن فرق النادي بدأت مرحلة جني ثمار الموسم، وأن التتويج بالألقاب يعكس ما تم بذله من جهد وما تم تقديمه من دعم لكافة الأجهزة الفنية والفرق الرياضية من جانب مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، لاستمرار مسيرة البطولات.

وشدد العوضي على أن فرق النادي تسير بشكل صحيح في طريق البطولات، وأن الفترة القادمة سوف تكون شاهدة على مزيد من التتويجات التي تليق بجماهير النادي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك