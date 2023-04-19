هالة صدقي عن تصريحاتها بشأن تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة: كنت بهزر

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علقت الفنانة هالة صدقي عن إثارتها للجدل عقب نشر فيديو على حسابها الشخصي "الفيسبوك"، تؤكد فيه تغيير النهاية المتوقعة من الجمهور بشأن أحداث مسلسل جعفر العمدة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لقناة "TEN”، مساء الثلاثاء، إن نهاية مسلسل "جعفر العمدة" لم تتغير، مضيفة: "أنا كنت بهزر وبلعب مع الناس".

وأكدت أن نجاح مسلسل، فاق توقعاتها، متابعة: "مكنتش متوقعة أن المسلسل هيعمل بوم كدا.. وهيحقق النجاح دا ولكن محمد سامي كان واثق من النجاح".

وأوضحت أنها لم ترد الإفصاح عن أحداث المسلسل المقبلة، معقبة: "معرفش أي ممكن يحصل".

شهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27، قيام سلوى عثمان خالة "سيف" بالاعتراف لجعفر "محمد رمضان" بأن بلال شامة، أعطى طفلا لشقيقتها لبنى ونس وأنه هو ابن جعفر العمدة ويدعى "سيف" أحمد داش.

وبكى جعفر العمدة، وقال إنه كان يشعر أن سيف هو ابنه، ليذهب إلى منزله ليخبره بأنه ابنه المخطوف من 19 سنة.