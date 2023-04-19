عضو بـ«العفو الرئاسى»: لن نكون سببا فى خروج أى عنصر يهدد الأمن القومى

• الخولى: صدور قوائم جديدة الفترة المقبلة وعملنا قوة دفع للحوار الوطنى

قال عضو لجنة العفو الرئاسى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طارق الخولى، إنه حتى الآن ليس هناك حصر دقيق لعدد الحالات التى وردت إلى اللجنة، وعدد الحالات التى انطبقت عليها المعايير وحصلت على عفو رئاسى بالفعل.

وبرر الخولى فى تصريحات لـ«الشروق» ذلك بسبب تكرار أسماء الحالات التى ترد إلى اللجنة عن طريق الوسائل المختلفة للتواصل سواء من خلال إرسال البيانات بشكل مباشر من ذوى المحبوسين لأعضاء اللجنة، أو عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان، أو لجنة حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ أو عن طريق الاستمارة الإلكترونية التى أطلقناها على موقع المؤتمر الوطنى للشباب، مؤكدا أنه مع نهاية عمل اللجنة سيكون هناك حصر دقيق للأعداد.

وأضاف: «مستمرون فى عملنا وبمجرد صدور قائمة عفو، نقوم بإعداد قائمة جديدة، ونعد بصدور قوائم عفو جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اللجنة تتلقى البيانات وتتأكد من أن القضايا المعروضة عليها ذات صلة بلجنة العفو الرئاسى، لافتا إلى أن البعض يتصور أن اللجنة تختص بقضايا جنائية عادية كالقتل أو المخدرات أو غيرها، لكن هذا الأمر خارج اختصاص اللجنة، لأن اختصاصها فقط للقضايا ذات الخلفية المتعلقة بالرأى والتعبير.

ولفت إلى أنه خلال فحص البيانات يطبق معياران عليها هما عدم انتماء هذا الشخص لأى تنظيم إرهابى، بالإضافة لعدم ارتكاب أى أعمال عنف أو قتل، ومن يتوفر فيه هذان المعياران يتم وضعه ضمن القوائم المرسلة لمؤسسة الرئاسة.

وأكد أن اللجنة تتعامل مع كل الحالات الواردة إليها بنفس القدر والمساواة بتطبيق المعايير، بغض النظر هذا الاسم من المشاهير أو غير ذلك، فهذا ليس معيارا لنظر الحالات، أو وضع حالات دون الأخرى، مضيفا: «لسنا لجنة مشاهير، ونقوم بتطبيق المعايير، بغض النظر عن شهرة الاسم من عدمه، وهو جزء من تطبيق العدالة فى عملنا.

وشدد عضو لجنة العفو الرئاسى، على أن اللجنة تمارس عملها بمنتهى الدقة، ولن نكون سببا فى خروج أى شخص أو عنصر يمثل تهديدا لحياة المصريين، أو يمثل تهديدا للأمن القومى لمصر، منوها إلى أن اللجنة تتحرى الدقة للتأكد من عدم انتماء أى من المرسلة أسماؤهم إلى مؤسسة الرئاسة، لتنظيمات إرهابية.

وذكر أن اللجنة لا تضع أولوية لفئة دون أخرى، ويتم التعامل مع الجميع بنفس القدر من المساواة، لكن هناك بعض الفئات التى حققنا فيها قدرا كبيرا من النجاح مثل فئة الصحفيين، موجها الشكر للمؤسسات الصحفية التى وفرت للصحفيين المفرج عنهم فرص عمل، فى إطار إعادة دمجهم مجتمعيا.

وقال إن العديد من المفرج عنهم حصلوا على فرص عمل، وأن هناك طلابا حصلوا على منح دراسية بجامعات خاصة لاستكمال دراستهم، مؤكدا أن هناك دورا كبيرا للقطاع الخاص ورجال الأعمال فى هذا الشأن.

واعتبر أن عودة الطلاب المفصولين نهائيا إلى الجامعات يمثل تحديا، لأن اللوائح الجامعية تحول دون ذلك، ونستعيض عن ذلك مؤقتا بمبادرة بعض رؤساء الجامعات الخاصة بتوفير منح دراسية لهم، لحين نظر أى تعديلات تشريعية متعلقة بدمج المفرج عنهم فى الجامعات الأهلية.

ويرى الخولى أن عمل لجنة العفو يعد قوة دفع للحوار الوطنى ورسائل طمأنة لكل أطراف العملية السياسية، مضيفا: «لدينا العديد من الرؤى التى سنتفاعل من خلالها مع الحوار الوطنى، خاصة فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية وغيرها من الأمور التى ستصب فى مزيد من عمليات الإصلاح فيما يتعلق بهذا الملف، واتخاذ خطوات أكثر تقدما وقدرة على مجابهة جميع التحديات التى لمسناها من خلال عملنا فى هذا الملف.

وقال إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مستمرة فى تقديم العديد من الأدوات الرقابية والتشريعية داخل البرلمان، وسيكون لها دور كبير فى التفاعل مع الحوار الوطنى من خلال أعضاءها بالعديد من لجان الحوار، بجانب تقديم رؤى سياسية وتشريعية فى الموضوعات المثارة.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «دور الانعقاد الحالى يجب أن يتفاعل مع مخرجات الحوار الوطنى فيما يتعلق بالجانب التشريعى أولا بأول.

يذكر أن لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، إعادة تفعيلها فى إبريل من العام الماضى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.