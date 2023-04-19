الأمم المتحدة: ملايين النساء حول العالم لا يمكنهن اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن

تتعرض ملايين النساء في جميع أنحاء العالم، للمنع من ممارسة حقهن في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أجسادهن، وفقا لما ورد في تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، حيث يقع عدد كبير جدا منهن "أسيرات لأهداف سكانية".

ووفقا للتقرير الذي نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن ما يقدر بنحو 257 مليون امرأة حول العالم لديهن رغبة لا تُلبى في استخدام وسائل منع الحمل الآمنة والموثوقة.

وقال صندوق الأمم المتحدة، إن البيانات الواردة من 68 دولة، تظهر أن 44% من النساء والفتيات المرتبطات بشريك حياة، لا يحق لهن اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن، عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس واستخدام وسائل منع الحمل وطلب الرعاية الصحية.

وتوصل تقرير "حالة سكان العالم" الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن الحكومات تتبنى بصورة متزايدة سياسات تهدف إلى رفع معدلات الخصوبة، أو خفضها، أو الحفاظ عليها، على حساب حقوق المرأة.